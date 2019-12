Sky, Marani: "Gattuso ha fatto prodigi al Milan, con lui Napoli può risalire"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, si è soffermato sulle vicende di casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il momento è difficile, De Laurentiis deve fare quadrato. Il Napoli non può più competere per lo scudetto, ma può risalire per la zona Champions e ha gli ottavi da giocare. Ci sono dei segnali importanti. I primi sono i recuperi, soprattutto quello di Allan e Milik. Se il Napoli giocherà col 4-3-3 che piace tanto a Gattuso, Allan sarà ancor più decisivo. Ora bisogna rimettere insieme questa stagione. Gattuso ha dimostrato di essere una buona garanzia, al Milan ha fatto qualcosa di prodigioso. E' uno di passioni, quindi capisce bene la piazza".