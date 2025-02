Sky, Marchegiani: “Il Napoli aveva trovato una quadra, ha avvertito un piccolo tradimento”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani: “Il Napoli aveva trovato una bella quadra e una bella condizione. Venti giorni fa eravamo qui a dire che era la squadra più in forma e potevamo ipotizzare addirittura una fuga.

Oggi ho sentito Conte abbastanza consapevole e non così arrabbiato come me lo aspettavo. Ha parlato di una stanchezza mentale della squadra, di un discorso: ‘Siamo stati avanti tanto tempo e non siamo in grado di reggere’. Ma questa è una squadra che ha vinto il campionato stando avanti dalla prima all’ultima giornata. Questi giocatori, anche se non c’erano tutti due anni fa, la pressione la conoscono. Hanno preso giocatori come Lukaku, McTominay e Spinazzola, che comunque ha esperienza ed ha giocato in squadre importanti. E’ più un discorso legato al mercato. Verso l’esterno è passata una giusta comunicazione che è quella: ‘Siamo rimasti noi, facciamo bene lo stesso’. Ma probabilmente la squadra ha avvertito un piccolo tradimento. Nel senso di dire ‘Siamo lì in lotta, facciamo vedere che ci crediamo tutti’, questo lo ha subìto”.