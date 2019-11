Sky, Marchetti: "Gennaio mese giusto per i rinnovi, due nomi su tutti..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti scrive: "Gennaio sarà il mese giusto anche per capire le intenzioni sui rinnovi. Sia per i giocatori a scadenza, che comunque hanno un peso importante all’interno dello spogliatoio, sia per quelli come Ruiz e Allan richiesti da importanti squadre all’estero. Ci vuole calma e sangue freddo, si cantava qualche tempo fa... altrimenti davvero la situazione rischia di implodere, letteralmente".