Sky, Marchetti: "Icardi è una storia infinita. Llorente porterà tanta esperienza"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed espero di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Icardi? La questione legale è solo uno degli aspetti. Il giocatore vuole essere reintegrato in squadra, non vuole andare via. E' un lungo braccio di ferro ma il mercato è pieno di sorprese e fino a lunedi può succedere di tutto.



Llorente? Giocatore con caratteristiche diverse dagli altri. Porterà tanta esperienza nel reparto offensivo.



Mercato in uscita? L'operazione Hysaj non è cosi in discesa. I contatti con il Valencia sono continui ma ancora non c'è accordo tra le parti. Chiriches può considerarsi un nuovo calciatore del Sassuolo e infine Tonelli potrebbe andare a Parma.



Juventus-Napoli? Sono curioso, non è ancora la Juventus di Sarri mentre sicuramente è il Napoli di Ancelotti. Si gioca troppo presto ma sarà una grande partita".