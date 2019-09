Sky, Marocchi: "Sembrava il Napoli pesante di Dimaro, succede ma non lo perdoniamo"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista Sky Sport, dagli studi dell'emittente satellitare ha commentato il k.o. azzurro: "Il Napoli mi sembrava come alla seconda amichevole di Dimaro, con dei pesi sulle gambe, non andava come le altre volte. Sono partite che succedono, ma ad una squadra che deve lottare lo scudetto non lo perdoniamo".