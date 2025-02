Sky, Modugno: “Il Napoli a gennaio ha commesso un grande errore”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Mercato? Il grande errore, tutto della società, è stato quello di restare prigionieri della volontà di assecondare le esigenze, le idee e le volontà del proprio allenatore.

Conte non è un tecnico come gli altri, ha leadership, personalità e una forza all’interno delle dinamiche aziendali diversa rispetto ai suoi colleghi. Quando lui va in conferenza stampa e dice ‘o mi date i giocatori che servono, oppure non li voglio’, significa che fino all’ultimo si proverà a prendere Garnacho, Adeyemi e Danilo. Quello del Napoli è un mercato strano, chiunque fosse venuto avrebbe saputo di non giocare”.