Sky, Modugno: "Milik? Difficile vederlo col Milan, verrà monitorato giorno per giorno"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky, Francesco Modugno, per fare il punto sul momento di Milik: "Milik rientra, come da accordi con lo staff polacco. Ha questo risentimento all'addome, si farà un punto sul suo recupero. E' una situazione un po' scocciante, di quelle da monitorare giorno per giorno e conteranno le sue sensazioni nel gestire questo fastidio. Bisognerà capire i tempi di recupero, si gioca subito col Milan e poi c'è il Liverpool, faccio fatica a immaginarlo in campo ma è inutile proiettrsi troppo avanti