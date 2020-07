Sky, Modugno: "Si è rivisto il vero Napoli, ogni volta che aveva palla poteva far male"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così commentato il successo del Napoli contro la Roma nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli doveva dare un segnale e l'ha fatto. Il campionato va terminato come sta disputando da mesi, ossia con continuità di atteggiamento, prestazioni e risultati. Ci sono stati dei passaggi a vuoto, ma ieri si è rivisto il Napoli. Ogni volta che aveva il pallone tra i piedi, dava la sensazione di poter far male. La grande bellezza di Insigne con quel gesto a giro ha cambiato tutto, la partita sembrava avviata al pareggio, anche per la stanchezza finale".