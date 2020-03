Sky, Ugolini: "Che segnale il rinnovo di Mertens! Futuro da dirigente? A 35 anni non vorrà smettere..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le questioni aperte, come quella legata alle multe, hanno pesato nella stagione e arrivare al rinnovo di Mertens è un passaggio fondamentale per il Napoli. E' stato blindato uno dei pilastri del progetto, è un segnale di continuità significativo. Anche dal punto di vista tecnico, oltre che progettuale".

FUTURO DA DIRIGENTE? - "Dipende da Dries. Non credo che a 35 anni vorrà smettere (ride, ndr) con tutta questa voglia di calcio che ha. E' un ragazzo molto intelligente, aperto, e ha dato una grande disponibilità a capire i momenti. Avrebbe potuto reagire diversamente nei momenti più complicati della vicenda. Mertens stima De Laurentiis e sapeva che quelle esternazioni erano figli del momento e del personaggio. L'importante è conoscersi".