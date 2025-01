Sky, Ugolini: “Conte sente molto la causa napoletana, vive la città a 360°. Sapete dove vive?”

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport 24, l’inviato Sky Massimo Ugolini ha parlato del rapporto di Antonio Conte con Napoli: “Conte sente molto la causa napoletana. Anche dove ha scelto di andare a vivere. Lui abita proprio in centro, nel salotto buono di Napoli, attorno a piazza dei Martiri. A memoria non ricordo un allenatore che ha scelto quel posto, molti a Posillipo e alcuni addirittura vicino al centro sportivo. Lui, invece, abita praticamente dietro a piazza dei Martiri. La mattina scende, va a fare colazione, gli abitanti del quartiere hanno imparato a conoscerlo.

Ha confidato che magari i primi tempi è stato un po’ più difficile, perché poi l’abbraccio di Napoli è molto coinvolgente e stringente per certi aspetti. Poi si sono abituati. Sta vivendo la città a 360 gradi, va a teatro e al cinema come tutti. Si è perfettamente integrato in una città che non puoi che amare, considerando le bellezze che offre e per il grande calore che ti trasmettono i tifosi. Questo calore lui lo percepisce e lo vive quotidianamente”.