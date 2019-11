Sky, Ugolini: "Napoli mai così male dal 2013, ora tutti vogliono una reazione"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ora tutti si aspettano una reazione dal Napoli, che non vince da sei partite, una striscia così negativa non si aveva da marzo 2013. Questo è un dato statistico che non si può non considerare. Come non si può non considerare la condizione ambientale, che in questo momento è negativa e pesa sui risultati".