Sky, Ugolini: "Napoli segue tanti giovani, Haaland compreso! Su Berge e Castrovilli..."

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli segue tantissimi calciatori giovani, compreso Haaland che forse adesso è già un calciatore fuori target per quello che sta facendo, visto che potrebbe essere destinato ad una big europea. Castrovilli? Lo stiamo vedendo da vicino, ha buona personalità. Berge? Non mi sorprendere che Giuntoli segua questi due calciatori, ha sempre lavorato in questo modo".