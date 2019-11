Sky, Ugolini: "Segnali di disgelo, ma club resta fermo sull'ordine non rispettato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini: "I segnali sono di un ADL che vuole trovare una soluzione per chiarire con la squadra. La fermezza sulle multe però mi sembra condivisibile perché la squadra ha contravvenuto ad una decisione della società, ma si deve evitare che questo possa ricadere sui risultati in campionato. A Liverpool c'è stata una risposta importante, ci sono le premesse per vedere a breve una svolta, ma aspettiamo il confronto".