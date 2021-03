Sollazzo: "Quando la Roma arriva da sfavorita col Napoli non è mai un buon segnale"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista e scrittore Boris Sollazzo.

"Convocazioni della Nazionale? E' sempre un bene quando uno dei tuoi viene convocato dalla nazionale. Abbiamo già visto ai tempi di Allan quanta consapevolezza in più dà l’essere convocato. Per quanto riguarda le convocazioni di Mancini vale quello che già è accaduto con i vecchi ct, quando costruisci un gruppo, per chi è al difuori è più difficile entrarci in una competizione così importante. Non dimentichiamoci che Mancini è quello che convoca Zaniolo quando non è ancora titolare in Serie A, ha più una mentalità da club. Anche se ignorare Politano con i suoi 8 gol fa discutere, bisogna dire che i risultati parlano in favore di Mancini. Speriamo che la non convocazione faccia che Politano ci metta ancora più tigna per metterlo in difficoltà. Ma poi ci interessando davvero questi Europei senza pubblico? Meglio puntare direttamente ai Mondiali in Qatar con il pubblico. Le Olimpiadi ad esempio Rischiano di diventare più interessanti a livello medico che sportivo. Infatti nel villaggio tamponeranno tutti e si scopriranno se una quarantena in larga scala è davvero possibile. Comunque Politano non deve pensare alla Nazionale ma deve pensare alla Roma.

Le proteste della Roma per il rinvio di Juve-Napoli? A Roma ci sono polemiche che trovo abbastanza folli, ci sono due cose per le quali i romani si sono subito rizelati. La prima è che si lamentano per non aver avuto un indebito vantaggio, infatti arrivare a giocare con un Napoli, che aveva giocato con Milan e Juve, era un vantaggio al quale loro non avrebbero avuto diritto e che si sono trovati per sorte ad avere. E poi soprattutto ho trovato vile e squallido il chiedere alla Lega il rinvio dando tutta la colpa al Napoli, quando sappiamo tutti che la prima richiesta del club azzurro era stata respinta fino a quando è arrivato Agnelli. La Juve è stata determinante, senza il club bianconero la partita non si sarebbe rinviata. Mettere quel recupero il 17 marzo è stata una vendetta, mascherata in prima data utile, da parte della Lega nei confronti del Napoli per aver vinto il ricorso al Coni. Ho detto ai romanisti che loro sono gemellati con la Juventus, perché hanno ospitato i bianconeri quando ci fu la finale di Coppa Italia, questo li fa andare su tutte le furie e quindi sono riuscito a togliermi di dosso.

Roma-Napoli? A Roma hanno iniziato a piangere, dicendo che la squadra di Fonseca è messa male, ma per esperienza quando la Roma arriva da sfavorita alla sfida col Napoli non è mai un buon segnale. Quindi speriamo bene, certo le assenze di Veretout e soprattutto quella di Mkhitaryan sono uno svantaggio per loro. La Roma è una squadra ostica, l’Olimpico l’abbiamo sempre sofferto e poi a me di questo Napoli fa paura che ogni volta che questa squadra sembra aver trovato la quadra poi si distrae e inciampa. L'unico vantaggio azzurro è che i leader morali: Mertens, Ospina, Demme ci siano. Qualsiasi sia il risultato di domani sera cambierà gli ultimi 3 mesi del campionato del Napoli, è quindi una gara fondamentale. Dipende dal Napoli, il Napoli di Milano può battere la Roma di Parma e di Kiev, il Napoli che ha giocato contro il Torino, lo Spezia e il Sassuolo contro la Roma perde molto facilmente. E’ da un anno e mezzo che purtroppo non capisco questa squadra, ogni volta che penso di poter prevedere cosa succederà, vengo smentito. Domani serve una prova di carattere e di freddezza mentale come abbiamo visto a San Siro, se il Napoli è quello di Sassuolo c’è da mettersi le mani nei capelli".