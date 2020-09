Sollazzo su Osimhen: "Progressione che Mertens non ha, movimenti e modo di inquadrare la porta..."

Il giornalista Boris Sollazzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul momento degli azzurri di Rino Gattuso, ponendo l'attenzione su Osimhen e la prima uscita dell'attaccante nigeriano: "Osimhen? I movimenti ed il modo di inquadrare la porta, per quanto possano essere squadre di eccellenza, è chiaramente figlio della mediocrità della squadra avversaria, ma ci dicono che per lo meno ha studiato, ovvero che quelle doti ce le ha. Qui hai un giocatore che può fare un elastico di 20-30 metri, una progressione che Mertens non ha".