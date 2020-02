Sorrentino: "Meret o Gollini agli Europei? C'è anche Cragno. Bella lotta..."

Stefano Sorrentino, ex portiere di Palermo e Chievo, ha parlato a Soccermagazine.it del dualismo tra Meret e Gollini per gli Europei: "Penso che da qua a quando ci sarà l’Europeo ci sono ancora tanti mesi. È tutto quanto aperto e quindi ognuno di loro si giocherà le proprie chance nel miglior modo possibile. Anche perché ora Cragno è ritornato a giocare, c’è anche lui e quindi sono in 5-6 portieri per 3 posti e sarà una bella lotta".