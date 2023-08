Sosa ai tifosi: "Perché quest'ansia per Gabri Veiga? Sarebbe un'alternativa, Napoli già forte!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Roberto 'pampa' Sosa

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A è intervenuto l'ex azzurro Roberto 'pampa' Sosa: "Il Napoli lo vedo già forte così com'è. Ha stravinto il campionato e resta superiore. Non sono scaramantico e dico che il Napoli avrà 9 punti dopo Sassuolo e Lazio che le ho viste ed hanno difficoltà, imbarazzante la Lazio. La difficoltà del Napoli qual è? Gabri Veiga? Serve equilibrio, non è necessaria questa ansia per Gabri Veiga. Se viene siamo contenti, è una soluzione in più, altrimenti è forte lo stesso, ripetetevelo, fate quest'esericizio. Niente ansia!"