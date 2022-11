Sottil a Udinese Tv: "Stessa mentalità anche col Napoli, che prestazione!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Udinese Tv: “Giocare qui non è affatto semplice. L’unico rammarico forse è sul primo gol, troppo facile per Osimhen concludere a rete. Potevamo leggere meglio la situazione perché la palla non era veloce. Ancora una volta c’è stata una grande prestazione, abbiamo fatto una bella partita e ce la siamo giocata. Dispiace non aver portato a casa punti”.

24 punti in 15 partite: che bilancio traccia? "Forse i punti non sono distribuiti equamente, perché abbiamo fatto sei vittorie di fila all’inizio e nelle ultime gare non siamo riusciti a trovare il punteggio pieno. Ma devo fare assolutamente i complimenti ai ragazzi sia per oggi sia per la classifica.”

Sulla scelta di Success dopo l'infortunio di Deulofeu. “Io concepisco il calcio rispettando sempre l’avversario che ho di fronte, ma rispettare non vuol dire averne paura. Abbiamo deciso fin dal primo giorno di giocare con questa mentalità. Ho inserito Isaac perchè è uno dei più bravi in Italia, secondo me, a far salire la squadra ed esserne il punto di riferimento. La mia intenzione era quella di continuare a trovare la via del gol. La squadra possieda molti giocatori giovani, all’esordio in Serie A. Questi giocatori hanno margini di crescita importanti e questa partita servirà molto per il loro percorso".

Ci saranno alcuni giorni di riposo durante la pausa per ricaricare le energie in vista della seconda parte di stagione. “Lavoreremo molto sul piano tecnico-tattico e sul piano fisico, proprio come abbiamo iniziato il raduno a luglio. Con i ragazzi si è creata una simbiosi, lavorerò con ognuno di lavoro a livello analitico per farli crescere e migliorare ancora.”