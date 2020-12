Spadafora ottimista: "A gennaio lo sport di base può ripartire in maniera graduale"

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la situazione dello sport di base: "Se in queste settimane tutto andrà come speriamo, a partire da gennaio lo sport potrà ripartire, esattamente come le scuole. Non si tratterà di una ripartenza assoluta, ma graduale. Il dipartimento per lo Sport è quotidianamente in contatto con il Cts per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo fatto tutto il possibile per lo sport di base".