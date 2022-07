Spalletti annuncia i cambi nello staff tecnico: "E' tornato Baldini"

Diverse novità nello staff tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato dei suoi collaboratori, nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

Diverse novità nello staff tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha parlato dei suoi collaboratori, nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro: "E' tornato Baldini, quindi siamo forti anche come staff. E' partito Calzona perché ha avuto un'offerta che l'ha costretto a dover provare perché è giusto che un collaboratore abbia l'ambizione di andare a fare il primo allenatore. Io non voglio collaboratori che mi dicano sempre di sì e che accettino di essere un passo indietro. Se capita che loro sono più bravi di me devono andare a fare esperienza. Al suo posto abbiamo preso una vecchia conoscenza, uno che ha giocato nelle giovanili del Napoli: Salvatore Russo. Ha fatto panchina quando c'era Maradona in campo, è stato il mio capitano quando ero all'Ancona. Gli si dà l'opportunità per far vedere il suo valore. Ringraziamo Calzona per il contributo tanto. Già lo conoscevate, ma ha fatto davvero il lavoro che doveva fare dandoci conoscenze e qualità. E' di Salerno, per cui Sasà Russo è entusiasta di fare quest'ingresso nello staff".