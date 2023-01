Spalletti apre all'ipotesi Raspadori ala destra: "Non sarebbe azzardato, sa cosa fare ovunque"

In conferenza è stato chiesto all'allenatore del Napoli se l'ex Sassuolo potrebbe giocare all'occorrenza anche da ala destra, nel posto di Politano e Lozano

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori è il jolly offensivo di Luciano Spalletti. In conferenza stampa è stato chiesto all'allenatore del Napoli se l'ex Sassuolo potrebbe giocare all'occorrenza anche da ala destra, nel posto di Politano e Lozano, e il tecnico ha risposto così: "No, per calciatori come Raspadori si possono dire tante cose perché lui sa cosa fare da tutte le parti, non sarebbe azzardato".