Spalletti chiude il caso Lozano: "Mi è bastato venire al campo per vedere come ha reagito"

"Lozano e le polemiche per la sostituzione col Torino? Si esagera un po'. Fino a quel momento lì avevamo bisogno di determinate qualità per portare a casa il risultato e lui è stato protagonista nei minuti che ha giocato". Parla così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: "Poi la situazione cambia, ci sono cinque sostituzioni e loro hanno cominciato a scodellare palloni in area che prima non arrivavano. Lui ha giocato mezzora, era un po' dispiaciuto ed è comprensibile. Ma è bastato venire al campo per vedere come ha reagito, come stava nel gruppo, come ha condiviso la vittoria con tutti. E' tutto a posto".