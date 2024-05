Spalletti corregge il tiro su ADL: "Ottimi risultati e sempre grandissime squadre"

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ai microfoni di Sky Sport 24 è stato interrogato anche sul possibile arrivo di Antonio Conte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ai microfoni di Sky Sport 24 è stato interrogato anche sul possibile arrivo di Antonio Conte e come può rapportarsi con Aurelio De Laurentiis.

Un consiglio a Conte per gestire il rapporto con De Laurentiis?

"(ride, ndr). Mannaggia, non lo so... Io a un certo punto mi ero messo zitto ad ascoltare perché lui di cose ne sa molte. Perché è vero che poi si chiede sempre di più, però De Laurentiis è quello che ha riportato il calcio a Napoli dopo che era caduto un po' in disgrazia e ha creato delle grandissime squadre. Ha fatto degli ottimi risultati se si parla di gestione totale, per cui ci sarà da scegliere alcuni momenti per relazionarsi con lui e per ascoltare, perché è uno che sa tantissime cose".

Conte è l'uomo giusto per ripartire dopo un campionato così negativo?

"Questo io non lo so. Conte è sicuramente un allenatore molto esperto ecco. Sì sono rimasto sorpreso perché secondo me il Napoli ha una grande squadra, ha grandissimi campioni e grandissimi calciatori. Non sarebbe stato possibile per me fare quello che abbiamo fatto senza grandissimi calciatori. Per cui non so quello che sia successo, voi l'avete seguita più di me, probabilmente saprete qualcosa più di me. Poi è chiaro che cambiare tre allenatori un po' di problemi li crea per i calciatori, a dover assimilare tutte le volte un modo diverso di impostare la squadra. Però la rosa del Napoli è una rosa di primissimo livello e mi dispiace che quest'anno non sia entrata nelle competizioni europee".