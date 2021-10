Spalletti difende Insigne: "Il prossimo rigore lo tira Lorenzo, l'altro il capitano"

Luciano Spalletti ha fiducia in Lorenzo Insigne, nonostante il terzo rigore sbagliato dal capitano azzurro. Il tecnico ha confidato a DAZN: "La vive in base al sentimento per questi colori, è molto attaccato soprattutto ora che i compagni gli danno forza e lo aiutano. Era dispiaciuto per non aver contribuito. Il prossimo rigore per me lo batte Insigne, quello dopo Lorenzo e quello dopo ancora il capitano".