Spalletti e Di Lorenzo: "Serie C gavetta che serve per poter realizzare i sogni"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando la stagione di Serie C è ormai verso la sua conclusione, si dovrà giocare solo la doppia finale playoff, si è tenuto alla Triennale di Milano l'evento "La notte della C", dove è stato presentato il nuovo logo della Lega Pro.

In collegamento video, da Coverciano, il CT della Nazionale Luciano Spalletti: "Qua non c'entro nulla, il mio mondo è quello della C, dove ho passato tutta la mia vita e dove ho trovato fortuna incontrando allenatore come Ventura e Guidolin. In C ci sono quei passaggi fondamentali per fare nuove conoscenze ed esperienze che consentono poi di ambire alla realizzazione dei sogni che tutti abbiamo. Sono felice di aver vissuto quel mondo lì. E ora penso a restituire a tutti gli sportivi l'amore che ci stanno facendo sentire".

Con il CT anche Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli: "Giocare in Serie C, sui campi del sud, un girone tosto, mi ha formato e mi aiutato a crescere sia come uomo che come calciatore. Ci sono tanti giovani che partono direttamente dalla Serie A, forse è una fortuna ma io credo che invece la gavetta serva. E sono felice di aver fatto quei passaggi. Ora mi trovo a fare un secondo Europeo, penso a dare il massimo per questa maglia".