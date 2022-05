Spalletti elogia Mario Rui: "Qualità in campo e fuori gestendosi da campione!"

Luciano Spalletti è stato interrogato anche sulla posizione dei laterali difensivi ed ha elogiato il campionato di Mario Rui.

Su Di Lorenzo e Mario Rui: quanto è importante poter proseguire con loro?

"Sì, altrimenti se ne mettono in ballo troppi, se si mette dentro anche questi... poi è dura trovare certezze. Io questi due qui non ho mai pensato di farci mercato. Poi se parte Ghoulam il terzino sinistro dovremo trovarlo per forza, lì Mario Rui ha fatto vedere qualità professionali oltre che in campo perché deve gestire l'extra dell'impiego di tutte le gare, come fanno i campioni, è quasi impossibile giocarle tutte e ripetersi".