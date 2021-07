Spalletti elogia Osimhen: "Forte negli spazi e sa far gol, sarà importante come Mertens e Petagna"

Victor Osimhen sarà uno dei punti centrali del progetto-rilancio targato Luciano Spalletti. E non potrebbe essere altrimenti, vista la cifra sborsata dal Napoli un anno fa per prelevarlo da Lille. Ne ha parlato anche lo stesso allenatore di Certaldo in conferenza stampa.

Con lei gli attaccanti hanno fatto sempre tanti gol, come vede Osimhen? "Non vedo perché non dovremmo far bene con la rosa attuale, Osimhen rientra in questo discorso, attacca la profondità e siccome va di moda venirci a prendere col portiere, con la difesa sulla metà campo, alzano la linea e lui negli spazi ha grandi qualità, sa far gol, aiuta la squadra, copre quegli spazi e non li lascia agli altri, se li conquista da solo, è uno forte come Mertens, Petagna e ci vorranno un po' tutti per arrivare in fondo, le distanze da colmare sono ampie".