Spalletti esalta Raspadori: "Ragazzo fantastico, dà il massimo in campo e all'università"

In una lunga chiacchierata con Walter Veltroni, per il Corriere della Sera, il ct Luciano Spalletti ha parlato di obiettivi futuri.

Che obiettivo ti proponi per gli europei?

"Non mi pongo limiti, dipende solo da quanto riusciremo a migliorare, in primo luogo dentro di noi. Ci sono tanti giocatori giovani che possono crescere, come Scalvini, Udogie, Scamacca e davanti abbiamo, con Retegui, Raspadori, Kean, Immobile molto più di quanto si pensi. Raspadori, ad esempio, è un ragazzo fantastico: non rinuncia a impegnarsi né in allenamento né nel preparare uno dei suoi esami universitari".