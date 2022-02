Spalletti: "Koulibaly titolare? Irrispettoso per chi lo ha sostituito, ma lui è differente..."

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche della possibilità di schierare dal 1' Kalidou Koulibaly, rientrato dopo aver vinto la Coppa d'Africa contro il Senegal: "Mi sembra irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto, se dovessi scegliere di farlo entrare dal primo momento. È chiaro che Koulibaly è un calciatore differente, non voglio parlare solo di calcio. Basta guardare cosa ha fatto dopo aver vinto la finale, per prima cosa è andato a salutare gli avversari, soprattutto quelli che avevano sbagliato il rigore. Racconta di uno spessore differente, tutti avremmo fatto qualcosa diverso. Ma dunque fatta una valutazione sulle gare che ha giocato lì e rispettare chi ha giocato al posto suo. In ogni caso tutto quello che faccio è una scelta giusta, ma si aspetta domani per dare la formazione".