Spalletti: "La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile. La Lazio ha il nostro valore"

In vista della sfida alla Lazio, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così dell'avversario e della pericolosità della squadra di Sarri: "La qualità del suo calcio è riconoscibile, da un punto di vista di sistema è abbastanza rigido con il 4-3-3, ma ogni tanto ci si passa poi però i sistemi si deformano, perché non si rimane sempre 4-3-3. E si va a prendere quegli spazi, i vuoti che la squadra avversaria lascia, per cui è un qualcosa che i calciatori si devono adattare ad uno scenario differente. Dovremo andare a prenderci questi vuoti, essere bravi a trovarli per fare un'azione di calcio offensiva, anche se purtroppo non sono sulla trequarti. La Lazio secondo me ha il nostro valore e anche l'anno scorso era così: ora le partite hanno una importanza massima, tutte, perché tutte rispondono a tre punti. Se non l'hai fatti la partita precedente, sono anche evidenziati dal giallo fosforescente".