Spalletti miglior allenatore di settembre: "Un premio che va portato negli spogliatoi del Napoli"

"Il mio premio di miglior allenatore di settembre? Va portato negli spogliatoi questo premio, è condiviso con la società, i calciatori e quelli che lavorano dietro le quinte". Parla così Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

Ha allenato più la testa o le gambe della squadra? "Di solito si fa così dopo qualsiasi partita: si vanno a toccare tutti i tasti, si fanno delle analisi in base a quello che è successo e poi si va ad analizzare le due fasi della squadra avversaria, cercando di dare indicazioni. In questo momento le indicazioni sono delle sintesi perché c'è poco tempo per scavarci dentro. Ma la squadra ha una sua identità e diventa facile prendere le indicazioni che si danno".