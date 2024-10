Spalletti: "Napoli a 4 dietro? Diciamo... Ho visto Politano giocare a tutta fascia"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha risposto anche a una domanda sul modulo (dalla difesa a quattro alla linea a tre) e al fatto che in Serie A squadre come Juventus e Napoli giochino a quattro dietro: "Gli allenatori si adattano alle caratteristiche dei giocatori, nell'ultima partita del Napoli che ho visto Politano ha giocato anche a tutta fascia. E' stato un po' tutte e due le cose.

Nel lavoro quotidiano gli allenatori trovano gli equilibri corretti: ci può essere una evoluzione in più in questo fatto dei tre centrali, 3-4-2-1 o 3-5-2 sono molto simili, in fase di possesso non si vede la differenza. Io nei moduli non ci vedo pieno appiattimento, deve esserci più possibilità di andarsi a prendere cose nuove e improvvise".