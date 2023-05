Spalletti non ha problemi di motivazioni: "Se decidessi di ripartire, lo farei a mille all'ora!"

Luciano Spalletti è stato interrogato anche su quelle che possono essere le sue motivazioni nel ripartire la prossima stagione

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato interrogato anche su quelle che possono essere le sue motivazioni nel ripartire la prossima stagione

Si sente esausto o di aver dato il massimo mentalmente?

"Sto benissimo, io penso 24h al giorno al calcio ed al lavoro. In fondo un po' di fatica l'hai fatta, devi interrogarti su come vuoi ripartire, la cosa più scorretta sarebbe non avere tutte le caratteristiche e quei pensieri che un ambiente bello come Napoli merita. E' fondamentale. Poi ci pensa il presidente a tenere tutti sulla corda, lui è bravo a tenere la corda tirata ad ogni situazione, ma è quello che devono fare tutti e se decidessi di ripartire lo farei a mille all'ora. Sono disposto ad andare contro tutto e tutti come ho fatto alcune volte".