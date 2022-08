Spalletti: “Osimhen? Per giocatori top come lui il mercato è sempre aperto"

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Victor Osimhen

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha parlato anche di Victor Osimhen, che potrebbe essere distratto dalle voci di mercato: "Osimhen è lo stesso di sempre. Per quanto riguarda un calciatore forte come lui il mercato è sempre aperto, si può sempre svegliare l'arabo in giro per il mondo. I grandi club possono sempre sceglierlo. Il rischio della distrazione con calciatori del suo livello si corre sempre. Sono calciatori top".