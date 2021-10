Spalletti: "Parlare di turnover è offensivo per i giocatori del Napoli. Il termine va cambiato"

Ci sarà turnover? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: "Parlare di turnover è offensivo per questi calciatori qui, io non parlo di turnover ma di passare il turno, che è diverso. Noi abbiamo una rosa che ce lo permette. Io scelgo dei titolari che sono adatti per giocare questa partita qui. E' un modo di dire? E va cambiato! Se non è corretto e va intaccare il livello di professionalità dei calciatori di cui parliamo va modificato. Mertens gioca perché si fa turnover? No, Mertens gioca perché è un altro titolare. Con Demme si fa turnover? No".