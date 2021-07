Spalletti punta la Champions: "Sarà la mia ossessione! Napoli forte, ma il mio sarà diverso"

L'obiettivo del Napoli è la Champions League. L'ha annunciato anche il presidente Aurelio De Laurentiis una decina di giorni fa, al quale Luciano Spalletti nella sua conferenza stampa di presentazione si accoda: "Il presidente ha toccato i tasti giusti, deve mettere a posto i conti e puntare alla Champions. La prima caratteristica è di avere calciatori forti per entrare nelle 4 perché ci sono grandi squadre, ma è chiaro che sarà la mia ambizione ed ossessione, Napoli ho letto che è la città che ha più napoletani in giro per il mondo ed è già il primo motivo per non restare fuori dell'Europa che conta.

E' venuto fuori che io terrei tutti quelli a disposizione e sarei contento così, ed era un tentativo anche per fare i complimenti a chi ha creato la squadra che è forte, poi sappiamo che per contratti in scadenza e Covid e altre questioni il prossimo Napoli qualche conseguenza e sarà differente dai precedenti, ma siamo qui per questo, per costruirne un altro altrettanto forte, i dirigenti lavorano per questo".