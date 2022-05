Spalletti stizzito: "Si è scritto che avevamo deposto le armi, dov'è l'onestà?"

Un Luciano Spalletti visibilmente stizzito in conferenza stampa. L'allenatore di Certaldo ha rivendicato anche l'atteggiamento di squadra

Un Luciano Spalletti visibilmente stizzito in conferenza stampa. L'allenatore di Certaldo ha rivendicato anche l'atteggiamento di squadra dell'ultimo periodo: "Per i miei calciatori è doveroso anche sottolineare che i giocatori si sono allenati nel giorno di riposo prima di Torino, ognuno dice ciò che gli pare. Si è scritto che avevamo deposto le armi e si andava così a Torino, l'onestà dov'è? Un allenamento in più e si mette in evidenza cosa? Se si sceglie di scrivere quella cosa è una scelta di voler creare fastidio. Rispetto come dice lei, ma anche per i giocatori che vengono ad allenarsi capendo il momento particolare in cui fare un passetto in più per un Napoli più vincente".