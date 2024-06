Spalletti su Conte: "Segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top"

Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa è stato interrogato anche sull'arrivo di Antonio Conte al Napoli

Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa è stato interrogato anche sull'arrivo di Antonio Conte al Napoli. Il commissario tecnico della Nazionale, cercando di sviare la domanda, ha risposto così: "Non devo commentare niente di ciò che succede a Napoli: mi fa piacere che riescano a prendere allenatori di un certo livello e valore che sono top, è segno che s'è lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli... Io sono cittadino napoletano".

Su Folorunsho: "Folorunsho ti dà soluzioni differenti come fisicità, poi ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa. I calci piazzati sono una bega nella competizione, risolvono molte partite per cui averne uno un po' più fisico può aiutare. E poi è abituato a giocare là, a rincorrere sulla fascia. Lui è un incursore a tutti gli effetti, abituato ad avere l'avversario sul groppone ed è lì che regge botta".