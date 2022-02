Spalletti su Maradona: "Tiferà per noi. Insieme possiamo essere degni di lui"

Luciano Spalletti ha così parlato del mito Maradona in vista della partita di domani. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: "Ho letto molte cose, l'ho visto spesso e lui prendeva sempre posizione, lui sceglieva sempre da che parte stare, io sono convinto che domani sera verrà dalla nostra parte e noi non avremo uno del suo livello per rompere gli schemi, ma tutti insieme possiamo diventare una squadra degna di Maradona e sarà lì pronto ad applaudire le bellissime giocate perché lui era abituato ad un calcio così e vorrà rivederlo ed apprezzarlo da spettatore".