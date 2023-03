Spalletti su Zielinski: "Sta lavorando al carattere, ogni tanto serve la vena sul collo..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è stato chiamato ad esprimersi anche su Piotr Zielinski.

Prova di Zielinski di assoluto livello, in Europa lo agevola il gioco aperto?

"Secondo me ha giocato allo stesso modo anche in campionato, ma la rivedrò (ride, ndr). Dentro la crescita della squadra, lui si nutre del comportamento della squadra, di quello che viene fuori, lui ha resistenza, tecnica, tiro, secondo me sta mettendo mano pesantemente a quello che è il suo carattere perché a volte se sei troppo buono e bravo non sempre in questo mondo hai dei vantaggi ed ogni tanto bisogna farsi venire la vena sul collo. Kvara quando ha fatto gol con quel dribbling, mentre calciava aveva la vena sul collo e quando è arrivato non ce l'aveva così, ora mi garba di più".