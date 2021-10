Spalletti torna a Roma: "Nessun passato da sconfiggere. Non merito i fischi, non sarà mai mia nemica"

Conferenza stampa della vigilia per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che parla così della sfida alla Roma: "Roma-Napoli è la mia partita, ma non sarà mai una sfida contro un nemico. Non c'è un passato da sconfiggere per quanto mi riguarda, ma c'è una gara importantissima per il futuro del Napoli che il Napoli deve provare a vincere. Domani sarò tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica. Dei fischi abbiamo già parlato e posso solo dire che quei fischi io non li merito: so quanta passione, furore e amore ho dato per la Roma. Mi farò consolare dai ricordi delle partite magnifiche che abbiamo vinto giocando un calcio spettacolare con calciatori altrettanto magnifici, portando a casa vittorie che sono entrate nella storia del club".