Specchia su Gaetano: "Lo terrei, sta facendo il massimo per farsi accettare da Conte"

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? Ha dato una brutta impressione in questa stagione che ha fatto a cazzotti con ciò che si diceva di lui. nelle poche apparizioni che ha fatto ha mostrato di essere spaventato ed irriconoscibile. E’ giusto che Conte approfondisca il discorso Lindstrom, Conte non è uno sciocco e sarebbe giusto dare la possibilità al danese di essere allenato da questo tecnico. Ricordo Lindstrom all’Eintracht e svariava su tutto il fronte d’attacco, era scevro da meccanismi precisi. Qui a Napoli l’ho visto spaesato, è stato uno che non ha saputo sposare la causa, cosa non proprio facile.

Anguissa? Conte metterà a lucido tutti, forse gli chiederà di tagliarsi i capelli perchè pesano un sacco. Se fosse stato a Bari lo avrebbe chiesto. Conte metterà in riga tutti anche dal punto di vista fisico.

Gaetano? Lo terrei, immagino anche lui stia facendo il massimo per farsi accettare da Conte, ma non si può partire con una rosa troppo lunga. Gaetano potrebbe fare il Zielinski della situazione, è uno che ha la genialata facile. Immagino però che quest’anno Gaetano voglia la certezza di giocare, così come Simeone”.