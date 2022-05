Spezia, Thiago Motta a Dazn: "Bello finire la stagione contro il Napoli"

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match con il Napoli: "La cosa più importante è il gruppo. E' il cuore di questo sport, visto che solo con il gruppo si possono raggiungere gli obiettivi e tutte le scelte le ho fatte per la squadra. E' bello finire contro una bellissima squadra, che gioca un ottimo calcio e che ha lottato fino alla fine per lo scudetto. L'abbiamo affrontata in un momento bellissimo per noi, l'abbiamo fatto nel modo giusto e abbiamo avuto la giusta ricompensa. Finire con loro è ancora più speciale".