SSC Napoli, Dr. Canonico: "In Turchia piani ad hoc, ecco come prepareremo la ripresa"

Che piano di lavoro svolgerà il Napoli in Turchia? Ne parla Raffaele Canonico, medico della SSC Napoli, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport: "La squadra è arrivata spremuta a novembre. È un anno unico nel suo genere, ma il mister e il suo staff hanno un'esperienza incredibile e in Russia hanno già gestito situazioni simili. Lavoriamo in totale osmosi.