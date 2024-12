SSC Napoli, Lombardo prima della conferenza: "Solidarietà a Cecilia Sala imprigionata in Iran"

Prima della conferenza di Conte, in sala stampa da Castel Volturno è intervenuto il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo: “Prima di iniziare noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà, come calcio Napoli, a Cecilia Sala, una vostra collega, imprigionata a Teheran. Una giornalista, una donna, una figlia, il calcio ha la forza di poter sollevare la solidarietà e se cresce aiuterà Cecilia a non sentirsi troppo sola. Siamo certi che la diplomazia a tutti i livelli starà facendo il possibile per farla tornare a casa”.