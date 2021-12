SSCN, Formisano e le iniziative al Maradona: “Dopo scuole e scuole calcio, accordo anche con le Università”

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo calendario del Napoli, Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha rivelato anche alcuni dettagli sulle prossime iniziative al Maradona: “Da credo 5 partite abbiamo introdotto una differenza di prezzo per le Curve inferiori, un prezzo molto popolare per un settore che è un po' inferiore come visibilità, per i bambini dai 5 ai 14 anni c'è la possibilità di occupare i Distinti inferiori ad un prezzo simbolico di 2€, le scuole calcio affiliate figc hanno la stessa opportunità, stiamo per accordarci anche con tutte le università della campania. L'appello è a venire".

Formisano, per il girone di ritorno c'è l'idea di un mini-abbonamento con il Barça incluso? "La pandemia non ci permette di programmare, c'è il rischio di nuove chiusure".