SSCNapoli, altro tweet: "Quali parole usare per questo dolore? Ora è il momento delle lacrime"

"Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Diego", così su Twitter la SSCNapoli dopo il precedente post che salutava Maradona. Come già raccontato, i social del Napoli sono passati dall'azzurro al nero per il lutto che ha colpito la leggenda del club.