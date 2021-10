Stendardo sicuro: “Insigne? La situazione contrattuale lo destabilizza”

Guglielmo Stendardo, allenatore della LUISS, ha parlato nel corso della ‘La città del pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bremer ha fatto una gran partita, ha limitato molto Osimhen che è immarcabile. E’ uno dei difensori migliori che ci siano in A. Il Napoli ha consapevolezza della propria forza e crea tante occasioni da goal. Il Toro ha perso anche il derby, ma non lo meritava e ieri ha fatto un’altra gran partita. Ci sta che Insigne possa sbagliare un rigore, ma in generale la prestazione non è stata super. Ritengo che la situazione contrattuale stia iniziando a destabilizzare un un po Lorenzo”.