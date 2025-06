Stramaccioni: "Altro che infortuni, De Bruyne top! Colpo straordinario"

Per parlare dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, a Il Mattino ha parlato l'ex tecnico e oggi opinionista DAZN Andrea Stramaccioni: "Se mi aspettavo il belga in Serie A? Onestamente no: se calcoliamo l'infortunio ai flessori che lo ha tenuto fuori per due mesi a ottobre, ha giocato praticamente sempre titolare sia in Premier che in Champions. Protagonista in tutti i big match della stagione del City e restando in panchina solo nella gara di ritorno a Madrid. È un colpo straordinario. Perché oltre al valore del giocatore ancora di altissimo livello, vai a prendere un uomo che avrà grande facilità ad adattarsi grazie alla amicizia vera con Lukaku e a tutti i consigli e le indicazioni su Napoli e il Napoli ricevute da Dries Mertens, altro suo grande amico. Il suo adattamento sarà molto più facile del normale".

Napoli già in pole per il prossimo scudetto?

"Parte sicuramente come una delle favorite perché è campione d'Italia e si sta rinforzando come aveva promesso De Laurentis. Stavolta, rispetto alle incertezze di due anni fa dovute al cambio di guida tecnica, ha tutte le carte in regola per difendere il titolo".

Cosa serve a De Laurentiis per puntare la Champions?

"A me il Napoli piace tanto. È solido, compatto, verticale. Sa fare la partita palleggiando, sa verticalizzare, ha tante frecce nel suo arco. Bisogna capire Antonio da quale sistema base ripartirà. In questa stagione per emergenza il piano è cambiato spesso. Se confermerà i quattro dietro con due ali, allora penso che un altro esterno d'attacco abile nell'uno contro uno possa essere fondamentale".