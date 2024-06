Stramaccioni: "Spalletti non ha trovato un'identità. Stasera ha cambiato il 5° modulo"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, ha parlato ai microfoni di Rai 1 dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Se il deficit è stato solo fisico? No la verità, e l’abbiamo visto anche oggi, è che il ct non è ancora riuscito a trovare neanche un’identità, una forma ben precisa. Abbiamo cambiato stasera il quinto modulo, l’Italia a differenza della Svizzera non ha ancora trovato il suo canovaccio tattico ideale per il ct”.